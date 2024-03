Die Redaktion hat nachgerechnet: Nach gut 1600 Ausgaben und redaktioneller Verantwortung seit 1991 wechselt Erwin Figge, der Chefredakteur der beliebten Wirtschaftskammer-Zeitung „Kärntner Wirtschaft“, in den Ruhestand. Figge, der auch eine Lehrredaktion betrieb, hat zahlreichen Anfängern und Anfängerinnen das Schreiben und die Recherche beigebracht. Bei seiner Berichterstattung legte er Wert auf Vielfalt und Menschlichkeit, Innovationsgeist und Leserservice. Seine letzte Ausgabe erschien mit dem Aufmacher „Nachfolge als Schlüssel zum Unternehmerglück“. Seine Nachfolgerin in der Chefredaktion ist Ines Tebenszky, die selbst ihre ersten Artikel in der Lehrredaktion der „Kärntner Wirtschaft“ geschrieben hat und seit über 20 Jahren mit an Bord ist. Tebenszky übernimmt die Chefredaktion der „Kärntner Wirtschaft“, die eine Auflage von 38.000 Stück hat, im April.