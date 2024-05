In regelmäßigen Abständen wird Kärnten zum lebenswertesten Bundesland Österreichs gewählt. Selbst der hiesige Dialekt landet bei Umfragen immer wieder auf Platz eins – aber das nur am Rande. In der Realität kämpft das Bundesland seit Jahren gegen den Bevölkerungsschwund. Die Geburten-Sterbe-Bilanz ist laut Statistikabteilung des Landes schon seit 1999 negativ. Lag dieses Minus Anfang des Jahrtausends noch im dreistelligen Bereich, versterben seit zwölf Jahren immer zumindest 1000 Menschen mehr, als auf die Welt kommen. 2022 waren es sogar 2310.