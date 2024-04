„Wenn du mit dem Kochlöffel am Himmel kratzen willst, dann bist du bei uns richtig“, schreibt Toni Riepler auf Facebook. Der Pächter der Erzherzog Johann Hütter am Großglockner sucht derzeit Verstärkung für sein Team. Für die höchstgelegene Kochstelle Österreichs wird nämlich noch eine Köchin benötigt. „Es ist sicher einer der spektakulärsten und speziellsten Arbeitsplätze im Alpenraum“, verspricht Riepler. Immerhin liegt die Hütte auf 3454 Metern Seehöhe. Darf es nur eine Frau sein? „Einen Koch haben wir schon, deshalb wäre eine Köchin super. Wir sind aber flexibel“, sagt Riepler. Der Kalser startet heuer in die achte Saison als Pächter der Hütte. Das Stammpersonal besteht aus sechs Personen, wenn viel los ist, kommen zwei Aushilfen dazu.