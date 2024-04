Mit schweren Verletzungen, einer sechsstündigen Notoperation und künstlichem Tiefschlaf endete vergangenen Sommer der Badeurlaub eines Steirers am Wörthersee: Am 19. August gegen 18.45 Uhr sprang der Grazer (34) beim Seecorso in Velden ins Wasser. In diesem Augenblick startete ein Klagenfurter (19) ein Motorboot und fuhr damit rückwärts in den Wörthersee.