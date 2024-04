Besorgt und verunsichert war kürzlich ein Kärntner, der sich seit Monaten in Südafrika aufhält: Er erhielt Post der Justizverwaltung der Stadt Prag, obwohl er in der jüngsten Vergangenheit nicht in Tschechien weilte und sich keine amtliche Reaktion von dort erklären konnte. Im Kuvert befand sich eine Briefsendung des Bezirksgerichts Villach. Eine Verwechslung? Ein Betrugsversuch einer international agierenden Bande?