Am 11. Oktober 2008 ist der damalige Landeshauptmann Jörg Haider betrunken und mit viel zu hoher Geschwindigkeit in den Tod gerast. 16 Jahre später – und nachdem bereits etliche Bücher unterschiedlichster Blickwinkel erschienen sind – will die Landespartei am Todestag ein Haider-Buch präsentieren. Laut Parteichef Erwin Angerer will man das Wirken Jörgs darstellen, einen Autor will er nicht nennen, nur so viel: Das Buch wird im Stocker-Verlag erscheinen. Eigentlich hätte das schon im Vorjahr, zum 15. Todestag, geschehen sollen, und war auch so angekündigt. Doch das Werk sei nicht rechtzeitig fertig gewesen. Gezahlt werde aus der Parteikasse und, so Angerer „wahrscheinlich auch von der Jörg-Haider-Stiftung“.