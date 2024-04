Die Finanzen sehen die meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister als größte Herausforderung für die Zukunft. Das ging aus einer Studie von Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle und der Fachhochschule (FH) Kärnten im Auftrag des Österreichischen Gemeindebundesund hervor, die am Donnerstag in Wien präsentiert wurde. In die Ergebnisse flossen die Antworten von 451 Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen sowie Vizebürgermeisterinnen (ausschließlich Frauen) aus ganz Österreich ein. 80,6 Prozent der Männer und 73,3 Prozent der Frauen sehen sich demnach vor finanziellen Herausforderungen. Vor zwei Jahren haben Männer vor allem die Bürokratie als Problem angesehen, bei Frauen waren es fehlendes Bauland und fehlender leistbarer Wohnraum. Belastet fühlen sich Frauen wie Männer vor allem durch die steigende rechtliche Verantwortung.