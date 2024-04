Den 19. September 2023 werden sich die Chefs der Volksbank (VB) Kärnten länger merken. An diesem Tag rief ein Kunde aus Deutschland beim Leiter der Filiale in Villach an. Der Mann wollte wissen, warum sein Berater darauf dränge, die seit mehr als 40 Jahren bestehende Geschäftsbeziehung mit ihm zu beenden.