Die GTI-Saison am Wörthersee hat dieses Wochenende bereits an Fahrt aufgenommen. Die sommerlichen Temperaturen locken nicht nur Freizeitsportler und Ausflügler auf die Straßen Rund um den Wörthersee. Auch die ersten Fans getunter Fahrzeuge haben ihre aufgemotzten Vehikel aus der Garage geholt und sind in Kärnten unterwegs. Selbst ohne die offizielle Veranstaltung in Reifnitz und dem angekündigten „Welcome home“-Treffen in Deutschland bleibt der Wörthersee ungebrochener Anziehungspunkt für die Community.

Wie Videos auf der sozialen Plattform Instagram zeigen, ging es bereits in der Nacht auf Sonntag rund auf den typischen Treffpunkten. Auf Klagenfurt.elite ist ein Unfall am Strandbad zu sehen. Instagramnutzer fragen sich, was für Lärm rund vom Strandbad, dem Minimundus und dem Stadion ausgeht. Man sieht auch ein Fahrzeug auf einem Anhänger, bei dem kräftig der Auspuff zum Knallen gebracht wird.

Radrennen in Velden

Diesen Sonntag ist also mit Behinderungen auf den Straßen Rund um den Wörthersee zu rechnen. Nicht nur wegen zahlreich angereister GTIs. In Velden findet zu ersten Mal das „Wörthersee Gravel Race“ statt. Wegen einen Radrennen gibt es immer wieder Sperren.

