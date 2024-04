Die Masche ist alt, aber immer noch viel zu oft erfolgreich: Pensionisten werden von Unbekannten angerufen, die sich als Polizisten oder Staatsanwälte ausgeben. Sie erklären ihren Opfern, dass der Sohn oder die Tochter einen Verkehrsunfall mit einem Toten verursacht habe und ins Gefängnis komme. Um das zu verhindern, müsste nun eine hohe „Kaution“ gezahlt werden. Ein Polizeibeamter in Zivil werde das Geld gleich direkt an der Tür abholen. Fast täglich kommt es zu solchen Betrugsanrufen. Doch was sich vor etwa einem Jahr in Klagenfurt abgespielt hat, war alles andere als alltäglich. Da gelang es Telefonbetrügern eine unfassbare Summe zu ergaunern. Ein 89-jähriger Pensionist übergab einem falschen Polizisten in Zivil Goldmünzen im Wert von 760.000 Euro.