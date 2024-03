„Ich stehe heute ohne Dienstkappe hier. Mit Absicht. Die Barrieren sollen gering sein, wir wollen ins Gespräch mit den Menschen“, sagt Christian Simoner, Sicherheitskoordinator des Stadtpolizeikommandos der Landeshauptstadt. Es ist der Auftakt der „Gemeinsam.Sicher“-Tour der Polizei am Donnerstag in Kärnten. Mit einem schmucken blauen VW Elektrobus „ID-Buzz“ als Blickfang lädt man zu Kaffee und Plausch am Ostermarkt am Neuen Platz in Klagenfurt.