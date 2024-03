Da staunten Besucher des Klagenfurter Benediktinermarktes am Sonntag wohl nicht schlecht: Denn unter sie hat sich einer der engsten Vertrauten der verstorbenen Prinzessin Diana gemischt. Paul Burrell, mittlerweile auch Nicht-Royalisten durch diverse Auftritte in Fernsehshows bekannt, speiste sichtlich gut aufgelegt in Christian Cabaliers „Kochwerkstatt“.

Zuvor besuchte er die Hoteleröffnung des Hotel Werzer in Pörtschach. Der Gastronom erklärt, dass dem Ex-Butler von Lady Di anscheinend vom Umkreis empfohlen wurde, zu ihm zu kommen. „Ich habe ihn gar nicht erkannt, weil so viel los war und er sich auch so unauffällig gab“, erklärt Cabalier. Erst später hätten ihn begeisterte Gäste darauf aufmerksam gemacht, dass ein ganz besonderer Gast bei ihm saß.

Der königliche Butler im „Osternest“

„Er saß da im Eck wie in einem Osternest“, erzählt Cabalier und lacht über „Small Paul“, wie Burrell im Palast genannt wurde, als er der persönliche Diener von Queen Elizabeth II. war. Er habe Spaß gehabt, sich wohlgefühlt und ein bisschen von der Karte probiert. Am Ende hat er auch ein Versprechen abgegeben: „Er will jetzt öfter vorbeikommen“, zeigt sich Cabalier erfreut.

Doch so stolz der Inhaber der „Kochwerkstatt“ über den besonderen Gast ist, bei ihm haben alle Platz, wie er betont: „Wir richten unsere Karte ja genau so aus, dass Schüler ihre asiatische Spezialität und Pensionisten ihr Reisfleisch bekommen.“ Und offenkundig kann auch ein Brite, der bereits mit 18 Jahren als Diener im Buckingham Palace in den Dienst der königlichen Familie trat, kulinarisch zufriedengestellt werden.