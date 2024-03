Dass Musikanten auch einiges in den Wadln haben, bewiesen die mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Musikanten-Skirennen am Falkert. Bei strahlendem Sonnenschein wagten sich die Musiker auf die Piste, um beim Riesentorlauf gegeneinander anzutreten. Anschließend stand auch noch ein Scheibenschießen auf dem Programm. Als das Wetter plötzlich umschlug und ein Schneesturm aufzog, waren die Musikanten längst schon beim gemütlichen Teil angelangt und konnten den Abend in der warmen Hütte ausklingen lassen.