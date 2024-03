Österreich, Slowenien und Italien überlegen eine gemeinsame Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2034. „Wir haben uns darauf geeinigt, mit der Arbeit an einer gemeinsamen Bewerbung von Friaul-Julisch Venetien, Österreich und Slowenien für die Olympischen Winterspiele 2034 zu beginnen“, so der Präsident Friauls Massimiliano Fedriga laut der Triester Tageszeitung „Il Piccolo“ (Samstagsausgabe) nach einem Treffen mit der slowenischen Außenministerin Tanja Fajon in Triest.

„Die gemeinsame Kandidatur von Friaul-Julisch Venetien, Slowenien und Österreich ist ein außerordentliches Beispiel für konstruktive Zusammenarbeit. Das wichtigste Sportereignis der Welt in unsere Regionen zu bringen, bedeutet, eine Geschichte des Sports, aber vor allem der Kultur, des Friedens und des Dialogs neu zu erzählen“, so Fedriga. Er betonte, dass Italien, Österreich und Slowenien gemeinsam bereits das EYOF (European Youth Olympics Festival) im Jahr 2023 organisiert habe.

Die slowenische Außenministerin Fajon befürwortet das Projekt. „Ich bin mit diesem Vorschlag einverstanden. Es ist eine ausgezeichnete Idee, dass sich Italien, Österreich und Slowenien gemeinsam bewerben“, wurde sie von der Tageszeitung zitiert.

Klagenfurt und Villach?

Die gemeinsame Bewerbung Italiens, Österreichs und Sloweniens würde höchstwahrscheinlich Sportstätten von Tarvis in Friaul, Villach und Klagenfurt in Österreich sowie von Kranjska Gora und Planica in Slowenien betreffen. Italien war bereits zweimal Gastgeber der Olympischen Winterspiele, 2006 in Turin und 1956 in Cortina d‘Ampezzo. Mailand und Cortina werden die Winterspiele 2026 ausrichten.