Knapp sechs Monate nach dem tödlichen Busunglück auf der Friesacher Straße (B 317) muss sich am kommenden Freitag der Fahrer, ein in Tschechien lebender Ukrainer (27), am Landesgericht Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung vor Richterin Michaela Sanin verantworten. Der Mann soll bei Dunkelheit, nasser Fahrbahn und Nieselregen stark übermüdet gewesen sein und laut Anklagebehörde „schwerste Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen“ gehabt haben. Von „stundenlangem Überfahren der Sperr- bzw. Leitlinie trotz Gegenverkehrs“ und „mehrfachen Mikroschlafereignissen“ (Sekundenschlaf) ist die Rede.

Der vollbesetzte Flixbus war am 19. September gegen 4.45 Uhr bei Micheldorf im Bezirk St. Veit/Glan von der B 317 abgekommen, gegen eine Betonleitwand geprallt und umgekippt. Eine Oberösterreicherin (19) ist dabei ums Leben gekommen, 44 Businsassen wurden zum Teil schwer verletzt.

Kameraaufnahmen

In seiner ersten Einvernahme hatte der Lenker die Verantwortung auf sich genommen und angegeben, sich während der Fahrt nach einer Wasserflasche gebückt zu haben, die unter seinem Fahrersitz gelegen sei. Dabei sei der Bus von der Straße abgekommen. Kameraaufnahmen aus der Fahrerkabine belegten diese Aussage aber nicht.

Der Strafrahmen für die angeklagte Tat beträgt bis zu drei Jahre Haft. Für den Angeklagten gilt bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.