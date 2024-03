In weiten Teilen Klagenfurts waren am Freitagmorgen Rauchsäulen zu sehen. In einem Betriebsgebäude in der Richard-Wagner-Straße ist ein Brand ausgebrochen. Es soll sich dabei um einen Pharmaziebetrieb handeln. Gelagert wurden dort unter anderem Desinfektionsmittel und Plastikflaschen. Große Aufregung herrschte in Waidmannsdorf auch in einer rund 500 Meter entfernten Schule, wo die Rauchschwaden hinzogen. Unmittelbare Gefahr sollte keine drohen. Die Einsatzkräfte haben den Brand schnell in den Griff bekommen. „Im Umkreis Waidmannsdorf und Umgebung sollen die Bewohner jedoch ihre Fenster geschlossen halten. Noch wissen wir nicht, ob und welche Schadstoffe in der Luft sind“, sagt Bereitschaftsoffizier Helmut Unterluggauer von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.