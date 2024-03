Ein paar Hinweise auf verdächtiges Verhalten und ein Abluftrohr im Garten - das brauchte die Polizei, um einen versteckten Drogenbunker mitten in Villach zu entdecken. In die Anlage gelangten die Beamten mit einem Magneten, der an der richtigen Stelle eine versteckte Tür öffnete. Diese offenbarte dann eine Zuchtanlage für Cannabispflanzen, Unmengen an Drogen und Munition, sowie ein Maschinengewehr und weitere Waffen.

Die Polizei postete auf Facebook ein Video vom Einsatz.