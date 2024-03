Der Lost Place Kupari in Kroatien ist derzeit einer der größten Internet-Sensationen. Die Hotelruinen an der Adriaküste bei Dubrovnik sind Schauplatz eines 17 Minuten langen Videos, das der YouTuber „MrBeast“ am Wochenende veröffentlicht hat. Das Video wurde bereits über 89 Millionen Mal aufgerufen.

„Wir werden in einer verlassenen Stadt zurückgelassen, wir bleiben sieben Tage lang. Und das ist unser einziger Ausweg“, kündigt „MrBeast“ das Video mit dem Titel „Ich habe sieben Tage in einer verlassenen Stadt überlebt“ an.

YouTube-Star

Der Amerikaner James Stephen Donaldson alias MrBeast ist einer der erfolgreichsten YouTuber weltweit, seinen Kanal haben mehr als 243 Millionen Menschen abonniert. Auf allen seinen Plattformen kommt er auf 370 Millionen Follower. Seine Videos wurden insgesamt über 44 Milliarden Mal angesehen. Bekannt ist er für seine aufwendig produzierten Videos, die häufig Stunteinlagen und ungewöhnliche Herausforderungen zum Inhalt haben. Mit einem Verdienst von mehr als 50 Millionen Dollar jährlich zählt er zu den bestverdienenden Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche. Immer wieder spendet der Influencer hohe Summen seines Vermögens an gemeinnützige Organisationen.

Dreharbeiten

Die Dreharbeiten in Kupari fanden laut dnevnik.hr vom 24. bis zum 31. Jänner statt. Das Produktionsteam soll aus 70 Personen bestanden haben, das gesamte Gelände wurde abgeriegelt, die sonst üblichen Spaziergänger und Lost-Place-Touristen wurden vorübergehend ausgesperrt. Das kroatische Bauministerium, das den Komplex verwaltet, teilte mit, dass für die Miete des Komplexes durch die Produktionsfirma 31.500 Euro gezahlt wurden. Eine Nacht in den verfallenen Hotelruinen kostete „MrBeast“ somit 4500 Euro.

Anders als im Video dargestellt, handelt es sich bei Kupari nicht um eine verlassene Stadt fernab der Zivilisation, sondern um einen Komplex aus mehreren Hotelruinen. Vor dem Jugoslawien-Krieg war die Bucht ein beliebtes Urlaubsziel. Im Kroatienkrieg wurden die Gebäude in der Schlacht um Dubrovnik zerstört. Bis heute sucht der Staat einen Käufer für die Ruinen.

Im Sommer ist der Strand von Kupari besonders bei Einheimischen ein beliebter Badeort. Die verlassenen Hotels wurden in den vergangenen Jahren immer wieder für Dreharbeiten vermietet. 2022 stand dort Kate Winslet für den Film „Lee“ vor der Kamera.

Ansturm der Influencer befürchtet

In Kroatien freut man sich zwar über die Werbung, fürchtet aber schon die Auswirkungen. „Angesichts der letzten Tage würde es mich nicht wundern, wenn es wie bei Game of Thrones wird. Die Leute werden in Scharen kommen, um zu sehen, wo MrBeast sein Wasser verschüttet hat und um selbst Fotos an diesen Orten zu machen und in sozialen Medien zu posten“, sagte Jure Marić, Gemeindevorsteher der Gespanschaft Dubrovnik, der auch mitteilte, dass man das Ministerium informiert habe, damit es entsprechende Vorkehrungen trifft.

