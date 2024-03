Ein 55 Jahre alter Tischler aus dem Bezirk Völkermarkt war am Freitag gegen 10 Uhr in einem Betrieb im Bezirk Völkermarkt mit Arbeiten an einer Kreissäge beschäftigt. Dabei verkeilte sich ein Werkstück im Sägeblatt und wurde zurückgeschlagen. Der Mann wurde getroffen und wurde schwer an der Hand verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.