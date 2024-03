Ein Angeklagter, der im Gerichtssaal offensiv in die Kameras blickt, ist nicht die Regel. Auch sonst lässt sich der 25-jährige Kärntner nicht in gewöhnliche Schemen einordnen. Weil er sich mehrfach Privatflüge und Hotelübernachtungen ergaunert hatte, ist der ehemalige BZÖ-Politfunktionär am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs zu 40 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Prozess bot erstaunliche Einblicke in die verworrene Welt eines jungen Hochstaplers.