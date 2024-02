Mittwochabend, 19.30 Uhr, im Gasthaus Fleissner in Maria Saal. Die Sängerrunde Zollfeld hat sich in einem Extrazimmer eingefunden, um zu proben. „Auf Zollfelds Auen ein Schwur erklang, der Heimat treu in Wort und Sang“ tönt es aus neun Kehlen. 18 Sänger umfasste die Runde noch vor wenigen Jahren. „Inzwischen sind wir normalerweise acht bis zehn Hansln, manchmal treten wir auch nur zu sechst auf. In großen Chören können sie sich noch Mitläufer leisten, bei uns muss bei jedem jeder Ton sitzen“, nimmt Obmann Josef Krammer seine Rumpftruppe mit Humor. Er ist 56 Jahre alt, sein jüngster Sänger ist 45, vier haben den 80. Geburtstag bereits hinter sich.