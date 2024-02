Jedes Jahr dasselbe Bild: Auf rund 1850 Medizin-Studienplätze in Österreich kommen auch heuer wieder rund 15.000 Anmeldungen. „Seit Jahren appellieren wir an die Bundesregierung, die Zugangsbeschränkungen zum Medizinstudium aufzuheben oder zumindest zu lockern. Obgleich sich die Situation jedes Jahr verschärft, bleibt die Bundesregierung de facto untätig“, sagt Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Um die Chancen der Bewerber aus Kärnten zu steigern, gibt es auch in diesem Jahr einen kostenlosen Vorbereitungskurs für das Aufnahmeverfahren zum Medizinstudium. Diese Kurse wurde im Jahr 2013 ins Leben gerufen. Heuer findet der Kurs am 24. und 25. Februar im Lakeside Spitz in Klagenfurt statt. Am 25. Mai gibt es noch eine Testsimulation.

Zudem ist es möglich, über eine „Sonderquote“ einen der begehrten Studienplätze zu ergattern. Prettner: „Von diesen gewidmeten Studienplätzen können auch die Bundesländer Gebrauch machen. Und genau das tun wir in Kärnten.“ Kärntnerinnen und Kärntner, die Interesse an einem solchen gesicherten Studienplatz haben, sind aufgerufen, sich bis 18. Februar zu melden. Sie verpflichten sich, nach dem Studium in Kärnten tätig zu werden, erhalten dafür aber ein monatliches Stipendium.