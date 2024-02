Ein 64-jähriger Skifahrer aus Klagenfurt fuhr am Sonntag kurz vor 13 Uhr die Muldenabfahrt in Heiligenblut hinunter. Im unteren Abschnitt der Abfahrt kam er aus unbekannter Ursache links von der Piste ab, stürzte und blieb etwa sechs Meter außerhalb der Piste in einem Wald liegen. Er musste mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C7 mit dem Tau geborgen und anschließend ins UKH Klagenfurt geflogen werden.