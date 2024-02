Viele Vorschusslorbeeren für die künftige Rektorin Ada Pellert, nur vereinzelt lobende Worte für Oliver Vitouch, der seit Oktober 2012 als Rektor an der Spitze der Universität Klagenfurt steht. Die Reaktionen auf den Führungswechsel, der mit 1. Dezember an der Uni vollzogen wird, fielen, vom Wissenschaftsministerium abwärts, recht einhellig aus. Dass dem mit Abstand längstdienenden Rektor in Klagenfurt keine weitere Periode mehr gewährt wurde, scheint in Kärnten wenige zu stören. Ein Beleg dafür, dass Vitouch, unter dem die Uni sich in internationalen Rankings verbessert hat, zu wenig Interesse an Vernetzung und Austausch mit anderen Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Industrie und Wirtschaft hatte. Eine Universität muss sich heute mehr denn je als Ausbildungs-, Wissens- und Innovationshub für den Standort positionieren, nicht als wissenschaftlicher Elfenbeinturm.