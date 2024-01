„Sie fragt, wie heißt sie. Er sagt, du kennst ihn schon.“ In seinem neuesten Lied geht es wieder um die Liebe und all ihre Facetten. In „Alle Farben Liebe“ singt der Kärntner Schlagersänger Nik P. für alle, die an die Kraft der Liebe glauben. „Die Welt der Liebe kennt keine festen Linien und keine vordefinierten Grenzen. Sie ist ein schillerndes Spektrum, das in allen Farben der Menschlichkeit schimmert, unabhängig von Hintergrund, Geschlecht oder Herkunft. Dieses Lied soll dazu beitragen, diese universelle Wahrheit zu respektieren und zu feiern!“, ist der Friesacher überzeugt.

Beim „Wenn die Musi spielt“ Winter-Open-Air feierte das Lied auch Bühnen-Premiere. Nik P. setzt sich dafür ein, dass Toleranz nicht nur eine Option, sondern eine Verpflichtung ist. Das Lied dient als Erinnerung daran, dass Liebe keine Grenzen kennt. Der Song ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen verfügbar.