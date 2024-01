Gegen drei Uhr früh ist am Mittwoch in einer Garage in St. Andrä ein Brand ausgebrochen. Zwei Pkw waren darin abgestellt. Die Feuerwehren Eitweg, Gemmersdorf, Reideben und St. Andrä waren mit insgesamt 70 bis 80 Mann damit beschäftigt, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Das ist auch gelungen, die beiden Pkw sowie ein Motorrad, ein Moped und ein Quad sind jedoch vollständig ausgebrannt.

Schon vor wenigen Tagen musste die Ermittler zu diesem Haus aufbrechen. Am vergangenen Donnerstag begann ungefähr zur selben Zeit eine Gartenhütte zu brennen. Die Ursachen sind in beiden Fällen noch Gegenstand von Ermittlungen.