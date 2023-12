Ärzte, Sanitäter, Krankenschwestern, Tierärzte, Psychologen, Feuerwehrleute, Polizisten und viele mehr - sie alle stehen auch zu den Feiertagen rund um die Uhr im Einsatz, um im Ernstfall helfen zu können. Hier finden Sie die wichtigsten Telefonnummern, Homepages und Anlaufstellen:

Ärzte

In Kärnten wurde heuer ein Pilotprojekt gestartet, um Lücken im Hausärztlichen Bereitschaftsdienst, die in einigen Bezirken besteht, zu füllen. Grundsätzlich wird geraten, sich zu allererst an die Gesundheitshotline 1450 zu wenden. Eine Liste aller Ärzte, die hausärztlichen Bereitschaftsdienst haben, findet man auf der Homepage der Ärztekammer Kärnten.

Tierärzte

Über 5000 Kärntner Tierhalter haben Anfang Dezember die Petition „Tierärzte-Notdienst in Kärnten sichern“ unterschrieben, denn außerhalb der Ordinationszeiten, an Wochenende und Feiertagen sind Tierärzte immer seltener erreichbar. Tierhalter und Tierärzte fordern eine finanzielle Abgeltung der Dienstbereitschaft für Veterinärmediziner durch die öffentliche Hand. Eine Lösung gibt es bisher nicht, das Land sei dafür nicht zuständig und dürfe gesetzlich auch keine finanziellen Mittel aus Steuergeld für private Dienstleistungen zur Verfügung stellen, sagt Tierschutzreferentin, Landesrätin Beate Prettner (SPÖ): „Wir werden aber jedes Projekt aus den Städten oder Regionen, das eine nachhaltige Lösung liefert, zur Hälfte aus dem Budget für Tierschutz mitfinanzieren“.

Bis dahin organisiert die Tierärztekammer weiterhin einen Notdienst: „Wir machen freiwilligen Dienst. Weihnachten, der Stefanitag, Silvester und Neujahr. Die Versorgung der Tiere ist in allen Kärntner Bezirken gewährleistet:“, verspricht Tierärztekammerpräsident Franz Schantl. Der Tierärzte-Notdienst ist auf der Website https://www.tierarzt-ktn.at/ für den jeweiligen Feiertag und den Bezirk abrufbar. Ein finanziertes Projekt gibt es bisher nicht: „Klagenfurt hat noch kein Budget, voraussichtlich wird es Ende Jänner beschlossen. Bis dahin gibt es kein Geld. Sollte es in Klagenfurt klappen, dann hoffen wir, dass auch andere Städte wie Villach oder Wolfsberg mitziehen“, sagt Schantl.

Apotheken

Wer dringend ein bestimmtes Medikament benötigt, für den halten auch während der Feiertage die Apotheken ihren Notdienst aufrecht. Wann welche Apotheke Dienst hat, findet man - geordnet nach Bezirken und Gemeinden - auf dieser Homepage.

In Krisensituationen

Zahlreiche Hotlines bieten Hilfe an, wenn es während der Feiertage kriselt. Ob Frauen, Kinder oder Männer - jeder, der von psychischen Problemen oder Gewalt betroffen ist, erhält unter folgenden Nummern Hilfe: