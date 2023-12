Führungswechsel im Elisabethinen-Krankenhaus in Klagenfurt. Hans Jörg Neumann folgt als neuer ärztlicher Leiter auf Manfred Kuschnig. Neumann ist seit 2009 bei den Elisabethinen tätig und Abteilungsvorstand für Innere Medizin. „Eine verantwortungsvolle Medizin setzt ständige Weiterentwicklung voraus. Ich werde daher meinen Teil beitragen und die angebotenen medizinischen Leistungen in ihrem Fortschritt bestmöglich unterstützen“, sagt Neumann. Geschäftsführer Michael Steiner sieht im neuen Ärztlichen Leiter eine Persönlichkeit, die sowohl die medizinfachliche als auch die Managementkomponente in einer Person vereint. „Primarius Neumann ist eine verlässliche, souveräne und erfahrene Führungspersönlichkeit und ein anerkannter und kompetenter Gesundheitsexperte“, sagt Steiner.

Seit 2019 fungiert Neumann auch als Präsident der Österreichischen Krebshilfe Kärnten. „Sein umfassendes Wissen und seine Expertise insbesondere im Bereich der Inneren Medizin und Onkologie sind eine wertvolle Bereicherung für das Krankenhaus und werden entscheidend dazu beitragen, die Vision des Ordenskrankenhauses einer umfassenden und ganzheitlichen Gesundheitsversorgung weiter voranzutreiben“, teilt das Elisabethinen-Krankenhaus mit.