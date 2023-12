Seit Anfang Dezember ist es in Kötschach-Mauthen spürbar ruhiger geworden. Die Nachbarn aus Timau, Paularo, Arta Terme, Paluzza bis hinunter nach Tolmezzo, die gerne in den Kötschacher Märkten einkaufen, das Wellness-Angebot der Aquarena schätzen und die Skipisten am Vorhegg bevölkern, sind ausgesperrt. Ein gewaltiger Felssturz, der sich nachts zum 1. Dezember 2023 auf der Südseite des Kleinen Pal löste und die Passstraße auf italienischer Seite gleich an mehreren Stellen ganz arg beschädigte, Tunnelportal und Galerie ramponierte und weiter talwärts donnerte, hat weitestgehende Auswirkungen auf die Wirtschaft in der Carnia, im Oberen Gailtal und in Osttirol.