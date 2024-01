Der Glaube war schon immer präsent in Julian Jöris Leben, aber stets in lockerer Atmosphäre und in positiver Beziehung. „Vor dem Schlafengehen ist gebetet worden und vor dem Essen auch. Wir hatten einen Gebetswürfel, das war für mich immer etwas Spielerisches“, sagt der Villacher. Aus dem Spielerischen ist im Laufe der Zeit mehr geworden. Mittlerweile ist Jöri 22 Jahre alt, bereist gerne die Welt, studiert im Master evangelische Theologie in Wien und hat ein besonders Berufsziel: Er möchte Pfarrer werden.