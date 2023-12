Samstag gegen 15 Uhr kam auf der Seeberg Bundesstraße (B 82) in Eberndorf im Bezirk Völkermarkt ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto kam nach rechts über eine steilabfallende Böschung von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf den Rädern in einem Acker stehen.

Dabei erlitten der Lenker und seine am Beifahrersitz mitgefahren 58-jährige Gattin Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Am Pkw entstand Totalschaden.

Mauterndorf

Bereits gegen Mittag überschlug sich ein Pkw-Lenker in Mauterndorf. Um 12:24 Uhr wurde die Feuerwehr Schiefling im Lavanttal zu einem technischen Einsatz alarmiert. Ein Lenker verlor auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte damit in ein Bachbett in Mauterndorf. Der Lenker blieb dabei unverletzt und konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Bergungs- und Absicherungsarbeiten der Feuerwehr dauert etwa drei Stunden.