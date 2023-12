In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in eine Supermarktfiliale im Bezirk Klagenfurt-Land ein. Die Täter gelangten über ein Dachfenster in die Innenräumlichkeiten, dort durchbrachen sie eine Wand, um zum Tresor zu gelangen, den sie mit einem Winkelschleifer aufschnitten.

Die Täter erbeuteten Bargeld- und Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe. Laut Polizei entstand erheblicher Sachschaden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.