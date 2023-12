Wer sich an Bahnhöfen und Bushaltestellen aufhält oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, fährt nicht zwangsweise sicher. Wie die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des Nationalratsabgeordneten Hannes Ameisbauer (FPÖ) durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zeigt, wurden im vergangenen Jahr in Kärnten 351 Straftaten an Bahnhöfen und 239 Delikte in Öffis bzw. an Haltestellen begangen. Im Bundesländervergleich steht Kärnten damit noch vergleichsweise gut da, in Salzburg oder der Steiermark waren es weit über 1000 Straftaten. Vergleichszahlen aus den Vorjahren gibt es übrigens nicht.