Zu einem Unfall kam es in der Nacht auf Freitag in einer Produktionshalle in einer Firma in Althofen. Eine 51-jährige Frau und ihre 48-jährige Kollegin, beide aus dem Bezirk St. Veit, führten Arbeiten mit einer manuellen Maschine an Holzplatten durch.

Schutzkleidung

Nach Beendigung des Arbeitsvorganges wurde die rund 50 Kilogramm schwere Platte mithilfe eines Förderbandes von der 48-Jährigen zum nächsten Arbeitsschritt befördert. „Dabei bemerkte sie nicht, dass sich die 51-Jährige noch im Gefahrenbereich aufhielt“, heißt es im Bericht der Polizei. Die 51-Jährige wurde durch die ruckartig vorgeschobene Holzplatte kurzzeitig im Bereich der Körpermitte eingeklemmt. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Friesach gebracht. Beide Frauen trugen Schutzkleidung, als es zum Unfall kam.