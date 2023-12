Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg fuhr mit seinem Pkw am Donnerstag gegen 19 Uhr in Wolfsberg in einen Kreisverkehr ein, weil er von links kommend kein Fahrzeug wahrgenommen hatte.

Krankenhaus

Direkt im Kreisverkehr befand sich jedoch ein 29-jähriger E-Bike-Fahrer. Dieser wurde vom Auto mit der linken Fahrzeugseite erwischt und kam dadurch zu Sturz. Der 29-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Alkotests verliefen negativ.