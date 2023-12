Für die einen ist es fürs erste Adventwochenende Romantik pur, wenn laut Metereologen ab Samstagnacht in Kärnten mit heftigem Schneefall und großen Neuschneemengen zu rechnen ist. Für die 422 Mitarbeiter in den 17 Straßenmeistereien des Landes, die in 24-Stunden-Bereitschaft sind, bedeuten solche Prognosen (gleich wie für die vielen Mitarbeiter in den Gemeinden) winterlichen Großeinsatz für die Landesstraßen. „Bis März stehen die 420 Winterdienst-Mitarbeiter rund um die Uhr in Bereitschaft, um 2750 Straßen- bzw. 5795 Räumkilometer bei Schneefall und Glatteis befahrbar zu halten“, betont Zweiter Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Referent. Es müsse Sicherheit auf den Straßen für Krankentransporte, Einsatzkräfte, Pendler, den öffentlichen Verkehr, die Bevölkerung geben. Dafür stehen 75 Lkw und 50 Unimogs, Streufahrzeuge, Hochleistungsschneefräsen sowie Bagger, Lader und leistungsstakre Traktoren und Spezialgeräte parat.