Kärntens Landespolizeidirektion Michaela Kohlweiß hat Ärger, und dies, obwohl sie nichts dafür kann: Wie Kurier-Online berichtet, gab es bei Kohlweiß am 10. Oktober eine Hausdurchsuchung. Grünes Licht dafür, sowie für sechs weitere Hausdurchsuchungen, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegeben. Stundenlang soll das Haus der Landespolizeidirektorin durchsucht worden sein. Auch ihr Handy und ihr Tablet wurden beschlagnahmt, berichtet der Kurier. Geräte, von denen später alle Daten ausgelesen werden können bzw. möglicherweise bereits worden sind. Pikant ist diese Vorgehensweise auch, weil zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchungen schon bekannt war, dass Kohlweiß Opfer einer Verwechslung war.

Eine Verwechslung, die ihren Ausgangspunkt in der italienischen Stadt Neapel hat: Dort waren Ermittler im Zusammenhang mit Geldwäsche-Ermittlungen auf die Spur einer Litauerin (38) gestoßen, die enge Kontakte zu einem Mafia-Clan haben soll. Und, damit beginnt der Österreich-Bezug. Denn die 38-Jährige, sie ist in Klagenfurt gemeldet und hat hier ein Modegeschäft, spricht in ihrer Einvernahme von einem „Polizeichef“ in Klagenfurt.

Chef oder Chefin

Die italienischen Ermittler stoßen bei ihren Recherchen nicht auf einen „Polizeichef“, sondern auf Michaela Kohlweiß. Als die Litauerin damit konfrontiert wird, sagt sie aus, dass sie Kohlweiß nicht kenne. Dafür nennt sie den Namen ihres „Polizeichefs“, ein 43-jähriger Polizist in Klagenfurt. An dessen Wohnadresse war die 38-Jährige bis Ende Februar dieses Jahres auch offiziell gemeldet.

Und obwohl die beschuldigte Litauerin Kohlweiß dezidiert als Mitwisserin ausschließt, sie überhaupt nicht kennt, schicken die italienischen Ermittler sieben Hausdurchsuchungsbefehle nach Österreich. Der Fall landet schließlich bei der WKStA und die lässt die Hausdurchsuchungen ausführen: bei Kohlweiß, beim Polizisten und bei zwei Wohnadressen eines Mitarbeiters (51) des Landeskriminalamtes Kärnten, angeblich ein Bekannter des „Polizeichefs“. Zudem werden auch drei Meldeadressen der Litauerin durchsucht.

Dabei wurden auch die eingangs erwähnten Datenträger von Kohlweiß beschlagnahmt. Die wird von der WKStA auch weiterhin als Beschuldigte geführt. Der „Polizeichef“ hingegen ist für die Ermittler „nur“ ein Zeuge.