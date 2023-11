Zu einem heftigen Streit zwischen einem Paar kam es am Donnerstag gegen 1.15 Uhr in einer Wohnung in Maria Saal. Der 31-jährige Mann begann in der Folge zu randalieren. Er warf ein Möbelstück gegen einen Schrank. Seine Lebensgefährtin (28) flüchtete daraufhin aus der Wohnung und alarmierte die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten versperrte der Mann die Wohnungstüre. Da der 31-Jährige den Aufforderungen, die Tür zu öffnen, nicht nachkam, verschafften sich die Polizisten mit Körperkraft Zutritt zur Wohnung. Der Mann wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Die Frau blieb unverletzt. Der 31-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.