Animes sind ihre Leidenschaft. Seit Kindheitstagen sind sie von den japanischen Zeichentrickserien fasziniert und können stundenlang darüber reden. Und genau das machen Manuel Modic, Gorge Atanasov und Philipp Schlick jetzt schon seit zwei Jahren. In ihrem Podcast „Hokago“ dreht sich alles um Anime und Mangas. Dabei beleuchten die Kärntner und der Salzburger jeden Aspekt: von Storytelling, Farbenwahl, Musik, Stimmung und natürlich auch die Synchronisation. In Österreich sind sie auch der erste Podcast zu dem Thema, der wöchentlich eine Folge herausbringt. „Wir haben wirklich noch nie eine Woche ausgelassen in den letzten zwei Jahren“, erzählt Phillip. Und nur zweimal waren sich nicht zu dritt.