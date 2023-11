Vor allem in dieser Jahreszeit in Dämmerungsphasen passiert es immer wieder: An gewissen Straßenabschnitten, vor allem in den Bezirken Völkermarkt und Klagenfurt-Land, sind die Gefahren besonders hoch, dass es zu Wildunfällen kommt. Die Kärntner Landesregierung hat daher beschlossen, weitere 400.000 Euro für technische Einrichtungen, die die Tiere von den Straßen fernhalten sollen, freizugeben.