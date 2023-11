Es klingt so einfach - und für die meisten unvorstellbar, wenn Schwester (Sr.) Maria Immaculata (66) es erzählt: „Die Initiative kam von Gott. Ich musste nur Ja sagen.“ Mit 60 Jahren, im März 2017, wenn andere in die Pension starten, hat Gerlinde Maria Bammer, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, Ja gesagt: Zu einem Leben als Ordensfrau im Karmel Himmelau in St. Michael (Wolfsberg). Das Ja bedeutete - nach mehreren Stationen des Kennenlernens von karmelitischer Spiritualität, einen radikalen Schnitt: Denn Bammer ist verwitwet, sie ist dreifache Mutter und sechsfache Oma, hat diese Aufgaben geliebt. Am 1. Oktober dieses Jahres die Bindung auf Ewigkeit an den Orden: Sie legte ihre „Ewige Profess“ ab.