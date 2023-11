Die beiden Termine passen in hoch angespannten Budgetzeiten wie diesen perfekt zusammen: Am 20. November wird in der Landesregierung der Voranschlag zum Landesbudget 2024 beschlossen und an den Landtag weitergeleitet. Dort hält bereits am selben Tag Gaby Schaunig als Finanzreferentin ihre Rede (= Budgeteinbegleitung) zum milliardenschweren Zahlenwerk, erläutert Schwerpunkte, Besonderheiten, Einsparungen und Mehrausgaben.