„Die Situation ist wegen der Kriegssituation sehr bedrückend. Die Leute, mit denen ich sonst immer wieder in Kontakt bin, sind nicht erreichbar, weil Handys und Internet nicht funktionieren. Natürlich bin ich besorgt, wie es ihnen geht.“ Peter Allmaier, Dompfarrer in Klagenfurt, spricht über Bekannte in Israel: Bauern, Geschäftsleute, Bürger, die er bei seinen mehrfachen Reisen ins Heilige Land kennengelernt hat. Als Mitglied (er ist Prior) des Ordens der Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem (kurz Grabesritter) hat Allmaier einen besonderen Bezug zu Israel. Der päpstliche Ritterorden mit Priestern wie Laien als Mitglieder hat den Auftrag, religiöse, karitative, kulturelle und soziale Werke und Einrichtungen des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem zu unterstützen. Dieses umfasst Israel, Palästina und Jordanien.