Die Alarmrufe gab es in der Vergangenheit immer wieder, doch so dramatisch wie jetzt waren sie in der Vergangenheit nie: Städte- und Gemeindebund in Kärnten warnen vor einem „Finanzkollaps der Kärntner Städte und Gemeinden“. Obwohl noch nicht abgeschlossen, ist bereits von „unzureichenden Ergebnissen der Finanzausgleichsverhandlungen“ die Rede (also der Aufteilung der Steuermittel auf Bund, Länder und Gemeinden). In Kombination „mit massiven und verpflichtenden Ausgabensteigerungen“ für Gesundheit, Soziales und Pflege sowie stagnierenden Ertragsanteilen (als wichtigste Einnahmenquelle vom Bund für Städte und Gemeinden) würde das „zum befürchteten Finanzkollaps von Kärntens Städten und Gemeinden führen“, wie Städtebund-Obmann Günther Albel (Bürgermeister von Villach) und Erster Gemeindebundpräsident Günther Vallant (Bürgermeister von Frantschach-St. Gertraud) warnen.