Die Nachrichten sind tückisch, vor allem, wenn man tatsächlich gerade auf ein Paket wartet: Fast täglich erhalten die Kärntner derzeit SMS, die eine angebliche Paketsendung betreffen. Der Inhalt der Mitteilungen: Die Zustellung des Paketes wurde ausgesetzt, weil beispielsweise die Hausnummer auf dem Paket fehle. In der SMS ist auch ein Link angeführt. Im ersten Moment könnte der auf ein Paket Wartende tatsächlich verleitet werden, den Link anzuklicken. Dieser führt aber auf eine gefälschte Post-Website, auf der man dann aufgefordert wird, persönliche Daten samt Kreditkartennummer anzugeben. Manchmal wird auch die Bezahlung von Einfuhrgebühren gefordert. Spätestens dann sollte man aber sofort abbrechen, das SMS löschen oder als Spam melden und blockieren. Polizei und Post AG warnen jetzt vor derartigen Mitteilungen, die nicht nur per Handy, sondern auch per E-Mail massenhaft versendet werden.