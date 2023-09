Klimaforscher in der Arktis haben den globalen Klimaprotesttag mit einem Bild vom Nordpol eingeläutet. Knapp 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einer Expedition des Forschungsschiffes "Polarstern" stellten sich für das Foto hinter einem Banner mit der Aufschrift "We deliver the facts. It's time to act" (Wir liefern die Fakten. Es ist Zeit, zu handeln) auf.

Veröffentlicht wurde die Aufnahme am Freitag von Wissenschaftlern des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) auf der Online-Plattform X, entstanden ist es aber aufgrund der unwägbaren Wetterverhältnisse in der Region bereits vor einigen Tagen. Den fossilen Brennstoffen müsse dringend ein Ende gesetzt werden, forderten die AWI-Wissenschaftler in dem Beitrag.

Demonstrationen weltweit

Auch in anderen Städten rund um den Erdball sind Demonstrationen angemeldet.

In Wien sind Teilnehmer zahlreich erschienen:

Auch in Bangladesch sind Aktivisten auf der Straße:

Stockholm:

Linz: