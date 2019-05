Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Prozession mit Rama X © (c) APA/AFP/MANAN VATSYAYANA (MANAN VATSYAYANA)

In der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind am Sonntag die Krönungsfeiern für König Maha Vajiralongkorn fortgesetzt worden.

Nach der Krönung am Samstag wird der Monarch auf einer Sänfte sieben Kilometer weit durch die Stadt getragen. Bei Temperaturen um die 40 Grad waren die Straßen rund um den Großen Palast dicht gesäumt.

Die Polizei sprach von mindestens 150.000 Menschen.

Thailändischer König: In der Sänfte durch Bangkok In Bangkok sind am Sonntag die Krönungsfeiern für König Maha Vajiralongkorn fortgesetzt worden. (c) APA/AFP/THAI TV POOL (THAI TV POOL) Nach der Krönung am Samstag wurde der Monarch auf einer Sänfte sieben Kilometer weit durch die Stadt getragen. (c) APA/AFP/Thai Royal Household Bureau/HANDOUT (HANDOUT) Mindestens 150.000 Menschen ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen, erstmalig einen Blick auf ihren König zu werfen. (c) AP (Sakchai Lalit) Auch die Tochter des Königs... (c) APA/AFP/Thai Royal Household Bureau/HANDOUT (HANDOUT) ...sowie die gesamte königliche Familie erwiesen dem neuen König ihre Ehrerbietung. (c) APA/AFP/THAI TV POOL (THAI TV POOL) Fast alle trugen Gelb, die Farbe des Königshauses. (c) AP (Wason Wanichakorn) Ein gekrönter König wird in Thailand von vielen gottesähnlich verehrt. (c) APA/AFP/MANAN VATSYAYANA (MANAN VATSYAYANA) Klicken Sie sich durch weitere Bilder der Prozession. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) (c) AP (Sakchai Lalit) (c) APA/AFP/MANAN VATSYAYANA (MANAN VATSYAYANA) (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) (c) AP (Sakchai Lalit) (c) APA/AFP/THAI TV POOL (THAI TV POOL) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/Thai Royal Household Bureau/HANDOUT (HANDOUT) (c) APA/AFP/THAI TV POOL (THAI TV POOL) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) (c) AP (Sakchai Lalit) (c) APA/AFP/THAI TV POOL (THAI TV POOL) (c) AP (Wason Wachakorn) (c) AP (Wason Wanchakorn) (c) APA/AFP/Thai Royal Household Bureau/HANDOUT (HANDOUT) (c) AP (c) AP (Wason Wachakorn) (c) APA/AFP/THAI TV POOL (THAI TV POOL) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/MANAN VATSYAYANA (MANAN VATSYAYANA) (c) AP (Sakchai Lalit) (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) (c) APA/AFP/MANAN VATSYAYANA (MANAN VATSYAYANA) (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) 1/32

Fast alle trugen Gelb, die Farbe des Königshauses. Eine solche Prozession ist nach Krönungen in Bangkok Tradition. Ein gekrönter König wird in Thailand von vielen gottesähnlich verehrt.

Von den fast 70 Millionen Thais ist die große Mehrheit buddhistischen Glaubens. Der 66 Jahre alte Monarch - mit Beinamen Rama X. - hatte sich am Samstag in einer feierlichen Zeremonie selbst die Krone aufgesetzt. Damit ist er nun König mit allen Würden und Vollmachten.

Foto © APA/AFP/MANAN VATSYAYANA

Foto © APA/AFP/THAI TV POOL

Foto © AP