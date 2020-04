Facebook

Ist einer meiner Kontaktpersonen am Coronavirus erkrankt? Zeige ich bereits typische Symptome einer Coronavirus-Infektion? Die Stopp Corona-App des Roten Kreuzes gibt Antworten auf diese Fragen. Sie hilft mit einem Kontakttagebuch die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Wird man krank oder besteht der Verdacht, dass man sich mit CoVid infiziert hat, werden alle engen Kontaktpersonen über die App informiert und können sich so zuhause isolieren. Damit wird verhindert, dass sie unwissentlich weitere Personen anstecken, so das Rote Kreuz am Donnerstag in einer Aussendung.

Zwei heute umgesetzte Updates sollen helfen, die Infektionskette noch schneller zu unterbrechen: User können den digitalen Handshake automatisch aktivieren und nach einem positiven Symptomcheck andere bereits bei Verdacht einer CoVid-Erkrankung über die App informieren – bislang war das nur nach einer ärztlichen Bestätigung möglich. Wann die beiden Neuerungen in der App verfügbar sind, ist von den jeweiligen App Stores abhängig, die die Updates freigeben. Der Freigabeprozess ist bereits gestartet und kann bis zu einigen Tagen dauern.

„Die Stopp Corona-App ist ein digitales Gegenmittel. Damit sie wirkt, hoffen wir, dass so viele Menschen wie möglich die App nutzen. Um unerwünschte Nebenwirkungen zu verhindern, setzen wir auf einen starken Datenschutz und Freiwilligkeit“, sagt Bundesrettungskommandant Gerry Foitik heute. „Meine Bitte an alle: Laden Sie sich die Stopp Corona-App herunter, so können Sie Ihre Familienmitglieder und Arbeitskollegen schützen.“

Automatisierter Handshake

User können die Aktivierung des automatischen digitalen Handshakes erlauben. Die App speichert dazu anonym alle engeren Kontakte, also solche bei denen laut Experten eine Ansteckungsgefahr besteht. Das betrifft alle Begegnungen, die länger als 15 Minuten und in einem Umkreis von bis zu zwei Metern stattfinden. In diesen Fällen wird über Bluetooth eine durch die App generierte ID - in Form einer mehrstelligen Nummer - automatisch ausgetauscht. Wer möchte, kann den digitalen Handshake weiterhin manuell durchführen. Erkrankt eine Person am Coronavirus zu der man in den vergangenen zwei Tagen Kontakt hatte, wird man in beiden Fällen benachrichtigt und gebeten, sich zu isolieren.