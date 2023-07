Aktivisten wollen am Freitag in ganz Deutschland den Autoverkehr blockieren. „Es wird ein besonderes Protestbild geben, das den Gesetzesbruch der Regierung transparent macht“, hatte ein Sprecher der Gruppe angekündigt.

Aktivisten verkleiden sich als Politiker

Hinter der Ankündigung steckt eine Protest-Aktion, bei der die Aktivisten Masken mit Bildern von deutschen Regierungsmitgliedern tragen. So verkleiden sich die Klimakleber als Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Verkehrsminister Volker Wissing.

Wo die Proteste stattfinden werden, ist nicht vollständig bekannt. In Leipzig konnte die Polizei die Aktion jedoch bereits nach kurzer Zeit mit dem Einsatz von Olivenöl stoppen. Nicht einmal eine Stunde dauerte es, bis die sechs Mitglieder der „Letzten Generation“ auf der B2 Höhe Theresienstraße losgelöst werden konnten.

Nürnberg reagiert mit Verbot

Wie die "Bild" berichtet, hatten vier Klimakleber auch in Braunschweig die Stadt blockiert. Polizisten seien dabei, die festgeklebten Personen von der Straße zu lösen, sagte ein Behördensprecher am Morgen. Auch in der Hauptstadt Berlin waren die Aktivisten bereits früh morgen aktiv. Dort legten mehr als ein Dutzend Aktivisten den Kreisverkehr rund um die Siegessäule lahm.

Nürnberg hat auf die Aktionen bereits reagiert und mittels einer Allgemeinverfügung ein Klebeverbot erlassen. Wer sich in den nächsten zweieinhalb Wochen trotzdem anklebt, muss mit Geldbußen von bis zu 3000 Euro rechnen. Leiter der Klebe-Aktionen sogar mit einem Jahr Freiheitsstrafe. „Rechtzeitig angezeigte Klimaproteste“ seien nicht betroffen.