Ein zehn Jahre altes Mädchen ist tot in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel in Oberfranken gefunden worden. Zwei Elf- und ein 16-Jähriger im Fokus der Ermittler.

Zehnjährige tot in Kinderhilfe-Einrichtung gefunden, drei Buben festgenommen

Im Fall des toten zehnjährigen Mädchens in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im oberfränkischen Wunsiedel stehen zwei Buben, beide im Alter von elf Jahren, sowie ein 16-Jähriger im Fokus der Ermittler. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Sicherheitskreisen. Konkrete Hinweise auf eine Tatbeteiligung gebe es aber nicht.

Angestellte der Einrichtung hätten das Kind am Dienstag leblos in einem Zimmer entdeckt, hatten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof zuvor mitgeteilt. Nach Angaben der Ermittler gibt es Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Mädchens.

Rechtsmedizinische Untersuchung

Ein Notarztteam habe nur noch den Tod des Mädchens feststellen können, hieß es. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde laut Polizei eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Dabei hätten sich nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Mädchens ergeben.

Spezialisten sicherten in der Einrichtung, den Angaben zufolge, umfangreich Spuren. Die Kriminalpolizei hat laut einer Sprecherin zudem eine Sonderkommission gebildet.

Gewalttat unter Kindern schockierte erst vor Kurzem

Erst vor wenigen Wochen schockierte der Fall Luise ganz Deutschland. Zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen hatten die Gewalttat gestanden. Mit mehreren Messerstichen sollen sie Luise am 11. März in einem abgelegenen Wald an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen getötet haben.